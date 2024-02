Pa, scontro sulle carriere fra dirigenti centrali e locali

Cinque anni passati al vertice amministrativo di un ente territoriale possono valere come cinque anni trascorsi a capo di un ufficio dirigenziale generale dello Stato, e quindi aprire le porte dell’empireo dei dirigenti di prima fascia?

«No», risponde la Ragioneria generale dello Stato, ricordando che proprio per sostenere questa posizione il ministero dell’Economia ha scritto a suo tempo una memoria per l’Avvocatura dello Stato in un contenzioso sul tema. «Invece sì», ribatte ora l’Ufficio legislativo...