Padova, Icm e Intercantieri Vittadello realizzano la tranvia per 208,6 milioni di Alessandro Lerbini

A Padova partono i cantieri per la terza linea del tram. Aps Holding ha affidamento i due lotti per i servizi tecnici di progettazione esecutiva e realizzazione della linea Sir2 e del sistema Smart. Il lotto 1, tratta Ovest, che si sviluppa dal capolinea di Rubano sino alla stazione ferroviaria di Padova, comprendente anche la diramazione per il capolinea intermedio «Chiesanuova Romagnoli», è andato a Icm per 112,541 milioni.

Il lotto 2, tratta Est, che si sviluppa dalla stazione ferroviaria di Padova...