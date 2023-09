Paesaggio, mai libera l'installazione di pannelli solari in area tutelata di Davide Madeddu

Il Tar Sardegna boccia la posa in opera senza comunicazione di un impianto sul tetto di un condominio









L'installazione di pannelli solari in aree soggette a vincolo non rientra nella categoria di edilizia libera e necessita di comunicazione di inizio lavori. Inoltre, se è in area vincolata necessita del parere dell'istituto di tutela. Con questa motivazione il Tar di Cagliari, con la sentenza numero 323/2023 ha respinto il ricorso presentato da una persona che nella copertura condominiale di una palazzina di sei piani (che ricade in area sottoposta a vincolo urbanistico paesaggistico determinato da...