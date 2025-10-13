Paesaggio, da rimuovere i condizionatori montati su facciate storiche senza permesso
Tar Campania: nelle zone vincolate l’installazione di impianti visibili deve essere autorizzata
Da rimuovere l’impianto di condizionamento installato sulla facciata di un palazzo storico situato in area sottoposta a vincolo e montato senza alcuna autorizzazione. È quanto emerge da una sentenza del Tar Campania (n. 6478/2025) contro il Comune che con un’ordinanza aveva disposto la rimozione dell’impianto di climatizzazione esterno installato senza autorizzazioni. Al centro della vicenda c’è l’installazione di diverse «macchine esterne per impianto di condizionamento aria a servizio di varie ...