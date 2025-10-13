Pagamenti lenti, condanna per sindaco e funzionari
Danno erariale per debito fuori bilancio generato dagli interessi di mora
La Corte dei conti per la Campania accerta un danno erariale scaturito dal riconoscimento di debiti fuori bilancio per interessi moratori dovuti a un’impresa a saldo di lavori, causati da un ingiustificato ritardo nei pagamenti e dalla successiva mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
Considerato che i debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni di pagamento sorte a carico di un ente al di fuori del normale procedimento amministrativo di spesa e oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati...
