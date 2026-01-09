Pagamenti, regolarità fiscale a tutto campo per i liberi professionisti, irrisolto il problema contributivo
L’obbligo di verifica riguarderà anche i compensi erogati in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato
La legge di bilancio 2026 riserva delle sorprese per il pagamento delle fatture a favore dei professionisti, in quanto estende anche agli importi inferiori a 5.000 euro l’obbligo per le PA di attivare la verifica di regolarità fiscale. La misura è prevista dal nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del Dpr 602/1973, introdotto dal comma 725 della legge 199/2025.
Dal 15 giugno 2026, quindi, per ogni pagamento (anche di importo minimo) di compensi a favore di lavoratori autonomi o liberi professionisti ...