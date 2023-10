Paghiamo bene i sindaci, ma premiando il merito di Sandro Marinelli (*)

INTERVENTO. Da gennaio entreranno in vigore gli aumenti decisi dal governo Draghi: invece del dato demografico sarebbe utile legare parte della retribuzione al raggiungimento di risultati pluriennali









Da gennaio 2024 andranno a regime gli aumenti progressivi decisi nel 2022 dal governo Draghi, supportato da una pressoché totalitaria maggioranza parlamentare, ma ciò nonostante non mancano le polemiche soprattutto in relazione alla dimensione degli aumenti che in alcuni casi superano il 100% degli importi precedenti.

Indubbio che fosse urgente intervenire sulle indennità, dopo che la ventata di antipolitica aveva congelato per oltre un ventennio gli emolumenti degli amministratori locali a fronte di compiti e responsabilità davvero gravosi, ma nondimeno è inevitabile che nell’opinione pubblica si percepisca come “ingiusto” un aumento di tali dimensioni: o sono stati sfruttati i malcapitati sindaci degli anni 2000-2023, ed allora andrebbe loro riconosciuto un equo indennizzo, o verranno strapagati i fortunati post 2024 e ciò non appare corretto.

In realtà, nelle attività professionali dove la retribuzione non può essere determinata a tempo (ad ore a giorni ecc.), ci si affida in genere a tre aspetti fondamentali: competenze, responsabilità, risultati; mentre, nello specifico, è stato utilizzato il mero dato demografico che genera la diffusa percezione di una retribuzione arbitraria e totalmente sganciata da qualsiasi parametro meritocratico.

Se l’aspetto delle competenze non può essere utilizzato, poiché in democrazia si può legittimamente concorrere a qualsiasi ruolo politico a prescindere dai titoli di studio, i parametri legati alle responsabilità ed ai risultati andrebbero adeguatamente valorizzati.

Paradossalmente, difatti, in una città di dimensioni medio-grandi, la complessa ed articolata struttura amministrativa e la presenza di figure dirigenziali consente una diffusa delega di funzioni che mette il sindaco al riparo da responsabilità dirette, laddove all’estremo opposto troviamo i malcapitati primi cittadini ed i loro assessori dei comuni fino a 5.000 abitanti, ai quali spesso viene perfino richiesto, per conseguire “risparmi di spesa”, di assumere in prima persona la responsabilità degli uffici e di adottare atti di gestione, il che dimostra come il mero dato demografico non sia assolutamente indicativo di una maggiore assunzione di responsabilità; si pensi anche alle ipotesi nelle quali la mancanza di figure idonee in organico rende automatico in giurisprudenza il riconoscimento in capo al Sindaco della qualità di “datore di lavoro”, con tutto il carico di gravose responsabilità penali, civili ed amministrative che ne consegue.

Pertanto, una prima operazione dovrebbe individuare la componente fissa della indennità agli amministratori locali, operando un tendenziale riequilibrio di parte del compenso oggi erogato, riducendolo proporzionalmente agli amministratori delle grandi città per distribuirlo agli amministratori dei piccoli enti che, non avendo capacità finanziarie e assunzionali, devono impegnare la loro personale responsabilità pur di mandare avanti la macchina amministrativa.

L’aspetto, tuttavia, di maggiore interesse è sicuramente legato al dato meritocratico che potrebbe generare un virtuoso meccanismo premiale, legato al concetto anglosassone di accountabilty che lega responsabilità e rendicontabilità, individuando la componente variabile della retribuzione legata ai risultati.

Le riforme degli ultimi anni hanno spinto la macchina comunale verso una dimensione aziendalistica: armonizzazione contabile, bilanci consolidati, parametri di deficitarietà, fondo crediti di dubbia esigibilità, retribuzione del personale di vertice parzialmente legata alla performance, promuovendo altresì la digitalizzazione dei processi ed il conseguente agevole monitoraggio dei dati finanziari (Siope, fatture elettroniche), soprattutto al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, conseguendo a dire il vero anche considerevoli risultati in termini di efficientamento della spesa pubblica locale e di riduzione del debito pubblico di settore.

Inoltre, i comuni vengono spinti verso una sempre crescente articolazione programmatoria propedeutica e di completamento rispetto al bilancio previsionale: si pensi ai piani triennali delle opere pubbliche e dell’acquisto di beni e servizi, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che in alcuni frangenti rischia di apparire persino superflua, come nel caso della parziale sovrapposizione tra Dup, Piao e Peg.

Inoltre, il sindaco è tenuto, con atti di competenza esclusiva, sin dal proprio insediamento, a compiere una verifica della situazione finanziaria ed organizzativa con la relazione di inizio mandato, dalla quale poi far scaturire le linee programmatiche di mandato che alla fine della consiliatura devono obbligatoriamente sfociare nella relazione di fine mandato, da trasmettere alla Corte dei Conti, il cui contenuto, tuttavia, risulta oggi del tutto privo di effetti concreti.

Come potrebbe non essere accolto con favore dai cittadini un meccanismo che ancorasse, dunque, parte della retribuzione alla verifica di parametri oggettivi legati alla capacità del sindaco e dei suoi collaboratori di conseguire gli obiettivi promessi con gli strumenti di programmazione che, ovviamente, hanno un orizzonte sia annuale che pluriennale?

Peraltro, tale impostazione consente di traslare automaticamente negli obiettivi da fornire ai vari settori quelli già individuati dalla parte politica negli strumenti programmatori, garantendo uniformità e coerenza nella gestione e maggiore sinergia nel rapporto tra parte politica e parte gestionale. Inoltre, il legislatore potrebbe rimuovere il poco comprensibile vulnus legato al limite dei due mandati consecutivi, che, di fatto, priva i cittadini della possibilità di confermare un sindaco bravo e meritevole, impostando al contrario dei parametri minimi di performance (ad es. nuovo debito, aumento della pressione tributaria locale, opere colpevolmente incompiute), alla cui violazione conseguirebbe il divieto di ricandidatura alla tornata immediatamente successiva.

Del resto, l’aspetto di maggior rilievo consiste senza dubbio nella potenzialità di tale sistema premiale di generare un effetto di efficientamento sulla programmazione politico-amministrativa che, lungi dal poter perseguire finalità clientelari e di esclusiva captazione del consenso, dovrà obbligatoriamente orientarsi verso una corretta ed opportuna allocazione di risorse ed una coerente e seria proposta politico-elettorale.

Sarebbe una riforma da attuare senza alcun onere finanziario aggiuntivo, anzi potrebbe solo genare minori esborsi in caso di obiettivi mancati, e di sicuro in linea con i principi costituzionali e con il mandato elettorale di un governo che ha deciso sin dall’insediamento di dare un segnale simbolico forte in tal senso istituendo il ministero dell’Istruzione e del merito.

(*) Avvocato