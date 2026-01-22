Palazzo Chigi a rischio sciopero, sindacati contro i tagli al lavoro agile
La battaglia è in atto da tempo, e ha già animato diversi incontri sfociati poi a dicembre in un’assemblea generale dei dipendenti della presidenza
Il lavoro agile spacca Palazzo Chigi. E i sindacati, proclamato lo stato di agitazione, arrivano a evocare l’ipotesi dello sciopero.
Oggetto del contendere è la riduzione generalizzata a un giorno di lavoro agile a settimana che, rimarcano i sindacati, per molti dimezza la quota di smart working riconosciuta prima e cancella anche le priorità per le categorie...