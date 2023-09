Palermo, appalto integrato da 29,5 milioni per la nuova illuminazione portuale di Alessandro Lerbini

Per l'affidamento delle opere, tenuto conto delle tempistiche del finanziamento ottenuto, viene espletata una procedura ristretta









Nuova illuminazione al porto di Palermo. AdSP - Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale – assegna l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del nuovo impianto elettrico e di illuminazione. Il valore complessivo delle opere è di 29.553.692 euro. La prestazione principale è costituita dai lavori in categoria d'opera Og10. Attualmente è in fase di redazione il Pfte, affidato ad un soggetto esterno alla stazione appaltante. L'espletamento della...