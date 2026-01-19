Pannelli solari e tecnologie rendono smart i monumenti
Un ampio programma tra il Demanio e il ministero della Cultura mira a efficientare e riqualificare il patrimonio storico artistico
Il patrimonio storico è laboratorio d’innovazione, strumento di sostenibilità e risorsa per il futuro delle città. Gli immobili di pregio, che richiedono maggiore tutela, rappresentano anche la frontiera più interessante della transizione energetica, per rispondere con maggiore efficienza alle necessità del clima e migliorare la fruizione di chi ne vive gli spazi ogni giorno.
Il quadro normativo europeo, a partire dalla direttiva Epbd IV, riconosce la specificità degli edifici storici e ammette esenzioni...