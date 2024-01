Papa Francesco vara norme più stringenti per gli appalti in Vaticano

Una nuova stretta sulla corruzione dentro le mura leonine. Papa Francesco ha modificato il codice vaticano degli appalti, varato di recente, con norme più stringenti: sono esclusi dalle gare i condannati, anche in via non definitiva, e gli evasori fiscali, quelli che vivono nei paradisi fiscali o nei Paesi dove proliferano le armi di distruzioni di massa. Via dalle gare anche coloro che non rispettano le norme sulla sicurezza sul lavoro o quelle ambientali. Per essere esclusi dalle gare d’appalto...

