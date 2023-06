Parità di genere, torna la premialità negli appalti pubblici di M.Fr.

Sì del governo a emendamento di Italia Viva e Azione approvato nelle commissioni della Camera al lavoro sulla conversione del decreto legge Enti









«Soddisfazione da parte del Governo per il lavoro svolto nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, in sede di esame del Disegno di Legge 51/2023, dove in un clima di collaborazione tra le forze di maggioranza e di opposizione, è stata approvata la riformulazione di un emendamento di opposizione che, facendo proprio quanto previsto da una proposta governativa presentata al medesimo disegno di legge, ha reso definitiva la disciplina introdotta dall'articolo 2 del decreto...