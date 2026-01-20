Fisco e contabilità

Paritarie, l’esenzione Imu legata al costo medio ridisegna il contenzioso

La Legge di Bilancio mandain archivio il parametro del pagamento della retta

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Esenzione Imu e attività didattiche: il costo medio per studente (Cms) ridisegna il contenzioso. Con la Legge di bilancio (199/2025) si interviene su uno dei fronti più contesi riguardante l’Imu applicata agli enti non commerciali, chiarendo in via interpretativa – quindi, non solo per l’avvenire ma anche per il passato – quando le attività didattiche debbano considerarsi svolte con modalità non commerciali. Il comma 856 individua nel costo medio per studente il parametro decisivo per la verifica...

