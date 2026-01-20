Paritarie, l’esenzione Imu legata al costo medio ridisegna il contenzioso
La Legge di Bilancio mandain archivio il parametro del pagamento della retta
Esenzione Imu e attività didattiche: il costo medio per studente (Cms) ridisegna il contenzioso. Con la Legge di bilancio (199/2025) si interviene su uno dei fronti più contesi riguardante l’Imu applicata agli enti non commerciali, chiarendo in via interpretativa – quindi, non solo per l’avvenire ma anche per il passato – quando le attività didattiche debbano considerarsi svolte con modalità non commerciali. Il comma 856 individua nel costo medio per studente il parametro decisivo per la verifica...
Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel