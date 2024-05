Partecipate, agente contabile e Imu: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Erogazioni a partecipate in concordato

La legge 350/2003 ha predisposto un elenco di attività, sia materiali che finanziarie, che costituiscono investimento sulla base anche di scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale. Ne deriva che gli enti locali non possano definire quali spese di investimento attività non riconducibili all’elenco disposto dalla legge 350/2003, nella quale è specificato che gli enti locali non possono ricorrere all’indebitamento per finanziare i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di perdite. Questo divieto di indebitamento, implicitamente nega che il ripiano delle perdite delle società possa definirsi quale spesa di investimento. In definitiva, i trasferimenti straordinari alle società partecipate disposti ai sensi dell’articolo 14, comma 5, Dlgs 175/2016, non rientrano nella nozione di spesa di investimento, che non può eccedere le fattispecie indicate nell’elenco del comma 18 della legge 350/2003.

Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 89/2024

Distinzione tra economo e responsabile del servizio finanziario

Nel caso di coincidenza della figura dell’agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario non è rispettato il principio di alterità, che costituisce garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche. Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone – infatti – l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, che possa scrutinare, con quella serenità che si accompagna all’indipendenza, l’operato dell’agente contabile. Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende, quale inevitabile corollario, l’assenza di idonea parificazione del conto giudiziale, posta la necessaria provenienza della stessa da un soggetto responsabile del servizio finanziario altro dall’agente contabile tenuto alla resa del conto. Stando a un consolidato orientamento della Corte, «il “visto” sul conto giudiziale non può essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare e irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato».

Sezione regionale giurisdizionale dell’Emilia-Romagna - Sentenza n. 46/2024

Obbligazione tributaria Imu e prestazione in luogo dell’adempimento

La Sezione ritiene, conformemente agli orientamenti affermati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che non sia possibile il ricorso da parte dell’ente, al fine di sostituire un debito tributario Imu con l’acquisizione di un immobile, alla prestazione in luogo di adempimento prevista dall’articolo 1197 del codice civile, in quanto prevista dal legislatore in àmbito tributario non come istituto generale, ma solo per specifiche e determinate ipotesi e non rinvenendosi, altresì, alcuna specifica disposizione in questo senso nella disciplina dell’imposta municipale propria (Imu). È pur vero che, in ambito tributario il legislatore ha introdotto una disposizione di carattere generale prevedendo, con l’articolo 8, comma 1 della legge 212/2000, che «L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione» ma l’estinzione per compensazione, pur essendo una modalità di estinzione diversa dall’esatto adempimento della prestazione, è comunque un istituto diverso dalla prestazione in luogo dell’adempimento.

Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 36/2024