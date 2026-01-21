Partecipate, esclusa la giurisdizione contabile senza prova del controllo analogo

Rispetto alle società in mano pubblica, l’approvazione dei piani pluriennali di sviluppo e il controllo sull’andamento finanziario della gestione da parte dell’assemblea non bastano per integrare gli estremi del controllo analogo, che si configura quale controllo penetrante sulle scelte organizzative e gestionali della società in house, con l’effetto di un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più significative della partecipata.

In assenza di tale forma di controllo...