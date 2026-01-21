Partecipate, esclusa la giurisdizione contabile senza prova del controllo analogo
Per la sussistenza del requisito non basta attribuire all’assemblea dei soci l’approvazione dei piani pluriennali di sviluppo predisposti dal Cda
Rispetto alle società in mano pubblica, l’approvazione dei piani pluriennali di sviluppo e il controllo sull’andamento finanziario della gestione da parte dell’assemblea non bastano per integrare gli estremi del controllo analogo, che si configura quale controllo penetrante sulle scelte organizzative e gestionali della società in house, con l’effetto di un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più significative della partecipata.
In assenza di tale forma di controllo...
