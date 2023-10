Partecipate, incentivi e spese di rappresentanza: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Accollo debiti partecipata

Sia l’articolo 2325 del codice civile, relativo alla società per azioni, che l’articolo 2462 del codice civile, alla società a responsabilità limitata, dopo aver disposto che la società risponde per le obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio, prevedono che, in caso d’insolvenza, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni/quote sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo le previsioni ex 2342 o 2464 del codice civile, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362 o 2470 del codice civile. Pertanto, che, nel caso di partecipazione pubblica a una società, pur se finalizzata all’esercizio di un servizio alla collettività, non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, l’obbligo di procedere al ripiano delle perdite oltre la propria quota di partecipazione e all’assunzione diretta dei debiti della partecipata. La rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale da parte dell’ente pubblico, integrando, di fatto, un accollo dei debiti di un terzo soggetto per espressa previsione dell’articolo 14, commi 4 e 5, del Tusp può giustificarsi solo in una prospettiva di conservazione e risanamento dell’organismo partecipato, dettata dal raggiungimento di un pubblico interesse, e, per le società con perdite triennali, al ricorrere degli specifici presupposti individuati dal comma 5. In definitiva, deve trattarsi di trasferimenti straordinari che si giustificano alla luce delle previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma) sottoscritti dall’ente pubblico a fronte dell’affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti e a condizione che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, a uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l’equilibrio finanziario entro tre anni.

Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 220/2023

Incentivi programmazione

Il tenore letterale delle disposizioni (articolo 113 del Dlgs 50/2016 e articolo45 del Dlgs 36/2023) chiarisce la portata applicativa degli incentivi in questione. In entrambe le disposizioni indicate, infatti, il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa. Le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari, inoltre, sono attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all’ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni. In questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore.

Sezione regionale di controllo della Toscana – Parere n. 196/2023

Spese di rappresentanza e regolamento

Questa Sezione ritiene opportuno che l’ente adotti uno specifico regolamento, ai sensi dell’articolo 7 del Tuel, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa–contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo – Deliberazione n. 253/2023