Partecipate, dal monitoraggio al fondo perdite: la revisione annuale non è più un atto formale
Le più recenti pronunce della Corte dei conti rafforzano il ruolo della revisione annuale delle partecipazioni societarie come snodo centrale della governance pubblica, superando definitivamente l’idea che si tratti di un adempimento meramente ricognitivo. Il filo conduttore che lega il monitoraggio gestionale e la disciplina del fondo perdite partecipate conduce infatti a una lettura sostanziale dell’articolo 20 del Tusp, quale sede naturale delle scelte correttive dell’ente socio.