Partecipate, non si può derogare ai diritti economici del contratto con gli indirizzi dell’ente socio
Non bastano gli obiettivi di contenimento della spesa del personale, serve sempre la contrattazione a livello aziendale
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico, la contrattazione di secondo livello, quale accordo aziendale integrativo della disciplina nazionale, è l’unico strumento ammesso dall’ordinamento per derogare ai diritti economici spettanti ai lavoratori in base al Ccnl, risultando inidonei a tale scopo gli indirizzi dell’ente socio o degli amministratori della società partecipata volti a contenere le spese del personale.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, Sezione...