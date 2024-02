Partecipate, non sono necessari atti formali per qualificare il controllo pubblico

Non sono necessari atti formali, quali i patti parasociali in forma scritta, ai fini della qualificazione del controllo pubblico di una società partecipata. Con la deliberazione n. 6/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna torna sul tema del controllo pubblico, ammettendo l’esistenza in giurisprudenza di «qualche dissonanza ermeneutica» e confermando il proprio orientamento consolidato in precedenti pronunce.

L’articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 175...