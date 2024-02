Partecipate, proventi multe e bilancio consolidato: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Compensi amministratori società in controllo pubblico

Non risulta «possibile derogare ai limiti imposti dalla normativa di riferimento e adeguare il compenso inizialmente fissato per l’amministrazione della società nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 11, comma 6 del T.U n. 175/2016». L’attuale vigenza delle disposizioni vincolistiche di cui all’articolo 4, comma 4, del Dl 95/2012, in ossequio al dettato legislativo ex comma 7 dell’articolo 11 del Dlgs 175/2016, impone che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non superi l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Nella fase transitoria la determinazione del compenso deve ancora ritenersi ancorata al parametro del costo storico dell’esercizio 2013, giusta previsione dell’articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012, senza possibilità di revisione in aumento; ciò nell’attesa che operi il nuovo regime rimesso alla fonte regolamentare ex articolo 11, comma 6, del Dlgs 175/2016 (cosiddetto “decreto fasce”), diversamente ancorato a «indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi»” della struttura societaria partecipata dalle amministrazioni pubbliche.

Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 19/2024

Destinazione proventi Codice della Strada

Il Collegio esclude che il contrasto alle occupazioni abusive possa rientrare nell’ambito del concetto di sicurezza delineato dall’articolo 208, comma 5 bis, del Codice della strada. In tale ambito, è possibile far rientrare solo quegli interventi che l’Ente ritiene (con adeguata motivazione) possano migliorare la sicurezza e la circolazione stradale. Consequenzialmente, non è possibile finanziare con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’articolo 208, comma 4 e 5-bis, del Codice della Strada eventuali progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nello specifico progetti di implementazione del controllo finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive.

Sezione regionale di controllo della Toscana – Parere n. 2/2024

Bilancio consolidato

I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Non è pertanto ammessa l’interpretazione, neppure analogica o estensiva, dei casi e dell’impossibilità che giustificano l’esclusione.

Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 3/2024