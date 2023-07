Partecipate, torna l'obbligo di razionalizzare le società con fatturato inferiore a un milione di Michele Nico

Enti tenuti all'alienazione entro un anno dalla delibera comunale di ricognizione









Per molti Comuni di minori dimensioni, titolari di partecipazioni in società che producono un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, si prepara una stagione di incertezze destinate sicuramente ad acuirsi in occasione del piano di razionalizzazione periodica da approvare a cura degli organi consiliari entro il prossimo 31 dicembre(articolo 20 del Dlgs 175/2016).

Dopo alcune deroghe disposte dal legislatore, diventerà finalmente operativo l'obbligo per i soci pubblici di alienare le società...