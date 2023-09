Partecipazione all'accertamento fiscale, nelle casse dei Comuni il contributo 2023 di Daniela Casciola

Link utili L'elenco dei benficiari

Gli enti non indientro con gli adempimenti avranno tempo fino al 15 novembre per mettersi in regola









Il Viminale comunica che con decreto dirigenziale 13 settembre 2023, è stata disposta l'erogazione del contributo, anno 2023, spettante ai Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno 2022.

Il pagamento è stato sospeso sia per i Comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero...