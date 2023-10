Passività, dirigenti, partecipate e rendiconti: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Passività pregresse

Le cosiddette “passività pregresse” o arretrate, sono spese che, a differenze dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex articolo 191 del Tuel, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’articolo 191 del Tuel, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (articolo 193 del Tuel).

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 175/2023

Introduzione figure dirigenziali

A un Comune non è precluso procedere, nel pieno esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, all’introduzione dei ruoli dirigenziali mediante previsione della necessaria modifica statutaria, nel rispetto del suesposto quadro ordinamentale. Nella fase di programmazione dei fabbisogni assunzionali secondo i nuovi parametri introdotti dalla riforma del 2019, l’ente sarà pertanto tenuto ad adottare, nell’esercizio della propria autonomia, tutte quelle azioni strumentalmente volte ad assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli articoli 557 e seguenti della legge 296/2006.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 176/2023

Welfare integrativo e “tetti” salario accessorio

La nuova previsione contrattuale del contratto 16 novembre 2022 ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente articolo 72 del contratto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato articolo 82 del nuovo contratto hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 174/2023

Accollo debiti finanziari partecipate

L’accollo di debiti finanziari di una società partecipata da parte del comune partecipante è consentito nei casi in cui: (a) sussistano i presupposti di cui agli articoli 199, 202, 203 e 204 del Tuel, relativi alla natura del debito oggetto di accollo e alla sua finalizzazione a spese di investimento (articolo 119 della Costituzione); (b) sussistano altresì le condizioni poste dalle norme di contabilità pubblica per il ricorso all’indebitamento da parte dell’ente accollante, nel momento in cui avviene l’accollo; (c) non ricorrano i presupposti del divieto di soccorso finanziario nei confronti delle società partecipate, di cui all’articolo 14 del Tusp; (d) sussistano, infine, le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano l’operazione sul piano della ragionevolezza economica, da valutarsi con riferimento alla specifica situazione di fatto. La circostanza che il debito sia garantito da ipoteca e pegno su beni già di proprietà della società partecipata, successivamente trasferiti (o in procinto di essere trasferiti) al patrimonio disponibile del comune, non preclude l’accollo del debito.

Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 76/2023

Termine rendiconto 2022

L’articolo 4-bis della legge 87/2023, disciplina unicamente una rettifica degli allegati annessi al rendiconto di gestione, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), per l’esercizio finanziario 2022 in funzione degli esiti della Certificazione delle risorse Covid. Da tale previsione non si può evincere alcuna “proroga” del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2022 oltre il 30 aprile 2023 per consentire l’erogazione del compenso di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 192/2023

Assunzioni etero-finanziate e spazi assunzionali

L’articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 prevede che «A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia … per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente». La disposizione in esame espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali. La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.

Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 136/2023

Determinazione Fcde

La Sezione ritiene che sia non solo facoltà ma, addirittura, dovere dell’ente valutare, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, l’opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio residui attivi di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultratriennale (e debitamente svalutati mediante congruo accantonamento al FCDE) anche qualora non si siano ancora formalmente concluse o esaurite le già avviate procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o non sia stata ancora comunicata dall’agente della riscossione la formale dichiarazione di inesigibilità del credito. In occasione del riaccertamento ordinario dei residui grava sull’ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini: a) per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; b) per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; c) per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, si determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio.

Sezione regionale di controllo delle Marche - Parere n. 144/2023