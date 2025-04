Patente a crediti: su 10mila controlli solo 117 imprese senza il documento

Sono oltre 440mila le imprese che hanno già avviato la procedura di richiesta per la Patente a punti nell’edilizia. Lo fanno sapere con una nota la Cisl e Filca-Cisl che oggi hanno partecipato a un incontro al ministero del Lavoro sullo strumento. Per il sindacato è «particolarmente significativo il fatto che, a fronte di oltre 10mila accessi ispettivi effettuati dall’Ispettorato del lavoro, sono stati rilevati solo 117 casi di attività svolta in assenza della Patente, a dimostrazione di una buona...

