Patente a crediti decurtata senza limite in caso di lavoro nero
Questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella nota 609/2026 del 22 gennaio emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro
Il meccanismo calmieratore, che limita il numero massimo di punti decurtabili dalla patente a crediti necessaria per operare nei cantieri, non trova applicazione nelle ipotesi di lavoro nero. Questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella nota 609/2026 del 22 gennaio emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro con riferimento alle decurtazioni effettuate a fronte di occupazione irregolare di lavoratori, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 159/2025.
Il nuovo comma 7-bis, ...