Pedemontana lombarda: fine lavori tra tre anni
I cantieri delle tratte mancanti da Lentate sul Seveso a Vimercate sono ripartiti e la previsione è completare l’opera entro novembre 2028
Autostrada Pedemontana lombarda avanza: i cantieri delle tratte mancanti da Lentate sul Seveso a Vimercate (B2 e C, per un totale di circa 33 chilometri) sono ripartiti e la previsione è completare l’opera entro novembre 2028, quindi nel giro di tre anni. Lo dice al Sole 24 Ore il presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, Luigi Roth. La Pedemontana è l’opera pubblica più importante della Lombardia e tra le principali in Italia: il progetto ha ricevuto un contributo pubblico pari a 1,3 miliardi...