Pedemontana lombarda: fine lavori tra tre anni

Autostrada Pedemontana lombarda avanza: i cantieri delle tratte mancanti da Lentate sul Seveso a Vimercate (B2 e C, per un totale di circa 33 chilometri) sono ripartiti e la previsione è completare l’opera entro novembre 2028, quindi nel giro di tre anni. Lo dice al Sole 24 Ore il presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, Luigi Roth. La Pedemontana è l’opera pubblica più importante della Lombardia e tra le principali in Italia: il progetto ha ricevuto un contributo pubblico pari a 1,3 miliardi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi