Pensioni anticipate in calo, crolla opzione donna di Giorgio Pogliotti

Nel primo semestre sono 370.136 le nuove pensioni, in calo del 16,6% sul 2022









Calano quest’anno per numero e per valore le pensioni erogate dall’Inps. Nei primi sei mesi del 2023 sono 370.136 le nuove pensioni, con una flessione del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2022 quando erano state 444.118. L’importo medio nel primo semestre di quest’anno si è fermato a quota 1.168 euro, in flessione rispetto all’importo medio mensile dell’intero 2022 che era stato di 1.180 euro, quando le pensioni con decorrenza nell’arco dei dodici mesi erano state 853.842.

È questo il quadro...