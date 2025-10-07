Pensioni, il blocco selettivo dei requisiti alla prova dei conti

In vista della legge di Bilancio, i tecnici del governo sono al lavoro sul dossier pensioni: uno dei capitoli più spinosi è rappresentato dall’innalzamento di tre mesi sia dell’età anagrafica che dell’anzianità contributiva dal 2027, come previsto dalla legge Fornero. Con il meccanismo della legge 201/2011 che stabilisce un collegamento automatico tra l’età pensionabile e l’aspettativa di vita, in assenza di correttivi, la soglia per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 3 mesi di età anagrafica...

