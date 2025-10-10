Pensioni, sull’età di uscita più tutele a precoci e usuranti

Si concentrerà sulle tipologie di lavoratori precoci e quelli che svolgono attività usuranti il freno parziale e progressivo che il Governo ha intenzione di tirare sull’aggiornamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita. L’indicazione torna nella risoluzione di maggioranza sul piano dei conti, approvata ieri alla Camera e al Senato con testo uguale. Lo stop sarà in due tappe: nel 2027 dovrebbe essere sterilizzato uno dei tre mesi di aumento previsti dal meccanismo, e l’anno successivo...