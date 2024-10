Per le città è il momento di una svolta

Le nostre città italiane sarebbero obbligate a cercare di restare come sono? Al massimo, riuscendo a preservare, magari riqualificata, l’eredità formidabile che rappresentano? No. Trasformazioni contemporanee sono indispensabili per i nostri centri urbani e territori: è il momento di una svolta culturale, di indirizzi, e operativa. Tra i valori economici che accompagnano la vita di tutti gli esseri umani ci sono quelli legati agli spazi architettonici e funzionali nelle nostre esistenze; e l’importanza...

