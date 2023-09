Per gli ingegneri la concorrenza schiacciante del «posto fisso» di Margherita Ceci

Il boom degli abilitati con l'esame semplificato non porta iscritti all'Albo. Tra i giovani via uno su cinque in dieci anni









Si abbassa la percentuale di ingegneri in libera professione. Lo confermano i dati Almalaurea sulla tipologia di impiego a uno e a cinque anni dalla laurea – nel 2021 solo il 3,2% lavora in proprio – e i numeri delle nuove iscrizioni di Inarcassa. Gli ingegneri under 35 iscritti alla Cassa diminuiscono del 22,2% nel 2022 rispetto all'anno precedente; una contrazione pari a quella sul decennio, un -21% rispetto al 2013 (si veda il grafico in basso). Aumentano nel frattempo le cancellazioni: +75% rispetto...