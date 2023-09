Per gli interventi autonomi massimali nuovi ogni anno di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Ho ristrutturato la mia casa, utilizzando l'agevolazione del 50 per cento. I lavori sono stati chiusi a dicembre 2022, raggiungendo il tetto dei 96mila euro. Le ultime fatture, oltre questo tetto, sono state pagate nel 2023. A giugno 2023 ho installato i condizionatori, fatturati come manutenzione straordinaria. Posso detrarre il 50% anche per questi, o l'agenzia delle Entrate li considererebbe parte della ristrutturazione del 2022? In caso di risposta affermativa, ho ancora...