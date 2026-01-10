Per l’Unione europea un italiano su quattro rischia la povertà abitativa
In Italia il rischio di povertà passa dal 18,9% al 27,8% una volta sottratte le spese abitative dal reddito disponibile
Morde il portafogli il caro casa in Italia. E trascina un italiano su quattro nel rischio di povertà abitativa. Lo dicono chiaramente i dati Eurostat utilizzati dalla Commissione europea a corredo della proposta sul Piano casa Ue presentato il mese scorso dal commissario Dan Jørgensen. I numeri mostrano che in Italia il rischio di povertà passa dal 18,9% al 27,8% una volta sottratte le spese abitative dal reddito disponibile. Quasi nove punti percentuali in più, che fotografano l’impatto diretto ...