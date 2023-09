Per Lampedusa arrivano 45 milioni - I sindaci da Piantedosi: «Più posti Sai» di Manuela Perrone

Minori: al vaglio l’ipotesi di limitare agli under 15 l’accesso alla rete dei Comuni









La promessa di procedere per gradi sull’immigrazione è finora rispettata. Nonostante gli sbarchi restino sensibilmente più numerosi dell’anno scorso (i migranti arrivati sulle nostre coste da gennaio sono 115.298, +85% rispetto al 2022), ieri la premier Giorgia Meloni, presiedendo il Comitato per la sicurezza della Repubblica (Cisr) convocato prima del Consiglio dei ministri, ha ribadito la necessità di un coordinamento attento dell’azione di governo. Anche e soprattutto in virtù della sponda con...