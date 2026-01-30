Per mettere in sicurezza il Paese serve un piano da 435 miliardi in 15 anni

«Niscemi è diventata la frana più vasta d’Italia, superando quella del Tessina nell’arco alpino. Un disastro annunciato. Dobbiamo acquisire la consapevolezza che siamo il Paese europeo delle frane: sulle circa 750mila censite in tutta l’Unione, ben 620.808 sono entro i nostri confini. Nell’ultimo secolo ne abbiamo avute 17mila importanti, con 5.939 morti, e abbiamo speso in media 1,2 miliardi annui. Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze». Erasmo D’Angelis, uno dei massimi esperti italiani...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi