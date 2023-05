Per il periodo di raffreddamento conta l'effettivo svolgimento dell'incarico professionale di Manuela Sodini

Gli elementi costitutivi dell'inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione









Chi ha svolto incarichi legali continuativi per conto del Comune difendendolo in contenziosi non può essere nominato dal sindaco dirigente del settore avvocatura dell'ente stesso. Questa l'indicazione della delibera di Anac n. 136/2023 che nell'ambito della propria istruttoria ha anche incaricato la Guardia di Finanza di svolgere un'attività ispettiva presso la sede del Comune per acquisire la documentazione inerente ai contratti stipulati tra l'ente locale e il professionista.

L'ipotesi di inconferibilità...