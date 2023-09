Per la piscina (anche non interrata) serve il permesso di Davide Madeddu

Il Tar Lazio ricorda che l'intervento viene qualificato come ristruttrazione









La costruzione di una piscina, anche se non interrata, richiede il permesso di costruire perché ricade nella categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia. Inoltre, per essere considerata pertinenza di una casa non deve avere un alto valore. Con questa motivazione i giudici del Tar del Lazio, con la sentenza numero 13496/2023 hanno respinto il ricorso di una persona che aveva impugnato l'ordinanza di demolizione di Roma Capitale per una piscina di 11 per 11 metri realizzata nel terreno ...