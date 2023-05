Per la piscina prefabbricata poggiata su una base di cemento serve il permesso di costruire di M.Fr.

Link utili La piscina interrata richiede sempre il permesso edilizio perché è una nuova costruzione

Il Tar Toscana esclude che l'intervento, per caratteristiche costruttive e materiali usati, possa ritenersi temporaneo o precario











La piscina prefabbricata richiede il permesso di costruire quando configura, per caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, un intervento che incide in modo permanente sul suolo non edificato. Lo precisa il Tar Toscana, nella recente sentenza n.408/2023 pubblicata il 17 aprile scorso. Nel caso specifico, il promotore ha chiesto al comune di Carmignano (Prato) il permesso di costruire in sanatoria (previsto dalla legge urbanistica della Toscana per «manufatti privi di rilevanza edilizia») ...