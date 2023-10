Per le Province rilancio senza fondi - Il 2024 al via in rosso per 746,5 milioni di Gianni Trovati

Da domani assemblea dell'Upi all'Aquila. Chiesto l'anticipo del fondo da 438 milioni









Ridotta ai suoi termini essenziali, la questione è semplice. Le Province vedono all’orizzonte un 2024 già gravato da uno sbilancio di 746,5 milioni, cifra che vale il 31% abbondante delle loro entrate tributarie, mentre prudenza chiede e nuovo regole contabili impongono di costruire in questi giorni un bilancio tecnico in pareggio. E, soprattutto, mentre la politica porta avanti progetti di “rilancio” che puntano dritti al ritorno dell’elezione diretta per presidenti e consiglieri, provano (con qualche incertezza in più) a ricostruire un portafoglio di funzioni fondamentali tale da giustificare la chiamata alle urne. Ma, prudentemente, tacciono sui soldi.

Lo squilibrio, gli addetti ai lavori lo sanno, non è lamentato dagli amministratori ma certificato dalle istituzioni, e in particolare dalla commissione tecnica sui fabbisogni standard che lo ha calcolato.

Ed è riconosciuto anche dal ministero dell’Economia, che infatti nelle manovra per il 2021 (Governo Conte-2) e 2022 (Governo Draghi) ha istituito il fondo per «il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane». Iniziativa nobile ma limitata, perché il fondo copre solo metà del rosso iniziale certificato (438 milioni su 841,9) e per farlo ci mette un’eternità, arrivando a regime solo nel 2031. Per il prossimo anno, la quota aggiuntiva vale 22 milioni, portando il rifinanziamento consolidato in tre anni a 95,4 milioni. Briciole.

Il tema promette di occupare (non da solo) la scena dell’Assemblea nazionale dell’Unione delle Province che si terrà domani e mercoledì all’Aquila e che per la prima volta vedrà la presenza del Presidente della Repubblica.

L’occasione sarà colta dagli amministratori locali anche per rilanciare la loro proposta, già formalizzata al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con cui non pretendono una copertura integrale del “buco” ma chiedono di chiudere l’anno prossimo la fase di gestazione del fondo stanziando subito tutti i 438 milioni: cifra non impossibile se paragonata ai 984 miliardi di spesa pubblica corrente messi a preventivo dalla NaDef, ma impegnativa nel quadro di una manovra affollata di richieste quanto povera di margini nonostante i 15,7 miliardi di extradeficit chiesti al Parlamento.

In Provincia si affronta però in questa fase uno snodo più strutturale, che non si concilia con la visione corta di una finanza pubblica in perenne emergenza. Perché mentre la parte corrente arranca, anche per la zoppìa di entrate tributarie calate del 14,1% fra 2019 e 2022 con la crisi dell’auto, quella in conto capitale dovrebbe volare. Anche le Province sono infatti investite in pieno dal Pnrr (1.500 progetti di edilizia scolastica per oltre 2,7 miliardi) e dal Piano nazionale complementare (267 milioni per la rete stradale delle aree interne), che si aggiungono ai programmi straordinari su ponti e viadotti. Una manna, che fa volare le entrate in conto capitale (dai 965 milioni del 2019 ai 2,03 miliardi del 2022; +110%). Ma che non può essere gestita da enti che dopo aver perso il 68% del personale fra 2014 e 2020 ballano spesso tra predissesto e default e non hanno i fondi per dotarsi di una minima struttura tecnica.