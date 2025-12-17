Per il soppalco accessibile con scala permanente serve il permesso di costruire
Lo conferma il Tar Campania che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione del comune per il manufatto realizzato in centro storico e area vincolata
Il soppalco servito con scala permanente per la sua realizzazione ha bisogno del permesso di costruire. Legittima, demolizione quando viene realizzato in assenza di permesso di costruire, «qualora non sia rispettato il rapporto fra superficie del solaio e quella del piano sottostante previsto dal vigente regolamento edilizio comunale, ancorché il manufatto sia conforme per altezza minima e massima». È quanto emerge da una sentenza del Tar della Campania, la numero 08135/2025 relativa al al ricorso...