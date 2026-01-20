Per gli studentati 579 milioni da Cdp, al via bando Pnrr per gli operatori

Articolo aggiornato il 20 gennaio con ulteriore documentazione di gara

Una dotazione finanziaria complessiva di «almeno 579 milioni di euro» di risorse Pnrr. Li mette a disposizione il bando che si apre il 20 gennaio alle ore 12:00 e che si chiude il 29 giugno prossimo. L’avviso è stato appena pubblicato da Cassa depositi e prestiti d’intesa con il ministero dell’Università con lo scopo di selezionare le candidature degli operatori. Essendo un bando Pnrr, l’iniziativa ha due caratteristiche...