Perequazione e compensazione urbanistica: banco di prova di accordi fra Comune e privati

Interessante decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 9436/2025) in tema di differenze e punti di contratto fra perequazione e compensazione urbanistica, territorio di confine e reciproca integrazione fra diritto civile e diritto amministrativo e banco di prova di accordi fra Comune e privati sul fronte dell’urbanistica negoziata.

Le due fattispecie vengono poi spesso evocate nell’ambito delle procedure espropriative, in particolare nell’ipotesi dell’accordo di cessione volontaria, consentendo...