PerlaPa, ultimatum per concludere la rilevazione dei permessi sindacali e legge «104»

Con un comunicato diffuso in questi giorni sulla piattaforma web «PerlaPA» la Funzione pubblica ha rammentato alle Pa che oggi, 31 marzo, è il termine ultimo per l’invio delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2024, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché di aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive (Gedap).

