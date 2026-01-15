Permessi di costruire, rimbalzo trimestrale ma il mattone resta in frenata sull’anno
Istat: nel terzo trimestre 2025 autorizzazioni per abitazioni +5,8% sul trimestre precedente, ma il confronto annuo resta negativo (-0,6%), anche se la flessione si attenua. Spinta dal non residenziale
Nel terzo trimestre 2025 il mercato delle costruzioni manda segnali contrastanti. Da un lato, i dati Istat sui permessi di costruire fotografano un recupero congiunturale dell’attività, dall’altro confermano una dinamica ancora debole su base annua, soprattutto per il comparto residenziale. È questa la sintesi della nota diffusa oggi dall’Istituto di statistica, che segnala una crescita trimestrale del numero di abitazioni autorizzate pari al 5,8%, accompagnata da un aumento del 6,6% della superficie...