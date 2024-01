Permessi, illegittimo il ripensamento della Pa in autotutela dopo 12 mesi

L’annullamento in autotutela di un provvedimento autorizzativo edilizio deve avvenire in tempi ragionevoli e, comunque, non oltre i 12 mesi. È quanto emerge dalla sentenza numero 378/2024 con cui è stato accolto il ricorso di una persona dal Tar di Roma contro il Comune di Montefiascone.

La vicenda ha origine quando il Comune di Montefiascone dispone l’annullamento in autotutela dei titoli...