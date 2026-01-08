Permessi legge 104, dalla Funzione pubblica le istruzioni operative sull’assistenza congiunta

Il decreto legislativo 105/2022, con lo scopo di recepire nel nostro ordinamento le direttive europee in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune importanti novità, tra cui l’eliminazione del principio del «referente unico dell’assistenza» in riferimento ai permessi disciplinati dall’articolo 33 della legge 104/1992.

Questo significa ora che più lavoratori possono, alternativamente, richiedere e ottenere i permessi...