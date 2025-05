Permessi del sindaco, illegittimi se le attestazioni sono prive di motivazioni

La dichiarazione generica con la semplice indicazione «partecipazione ai lavori di giunta e consiglio comunale» riportata nelle attestazioni fornite dal sindaco al proprio datore di lavoro, non soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 79 del Dlgs 267/2000 (testo unico degli enti locali) per la fruizione dei permessi per lo svolgimento del mandato elettivo, poiché è necessario che la motivazione venga resa in modo analitica in modo tale da potersi evincere l’attività svolta in ragione della carica...

