Personale e semplificazioni, Regioni in pressing sul Dl Pnrr

Più assunzioni a tempo determinato, allargamento delle semplificazioni Pnrr alla programmazione comunitaria e alla politica di coesione e interventi per abbattere gli ostacoli che ancora impediscono l’accesso e la gestione diretta dei dati sulla piattaforma Regis. È questo il cuore del pacchetto di suggerimenti che ieri la Conferenza delle Regioni ha deciso di indirizzare al ministro per il Pnrr Raffaele Fitto in vista del nuovo decreto legge sul Piano che il Governo intende approvare a inizio anno...

