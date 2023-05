Personale in quiescenza, possibile conferire incarichi retribuiti per attività di mera «assistenza» di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Link utili Corte dei Conti Lazio, parere n. 88/2023 Corte dei Conti

Purché non comporti studio e consulenza e non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale









È possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza purché «l'assistenza» non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale.

In questi termini si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 88/2023/PAR ricordando altresì l'obbligo di rispettare sempre...