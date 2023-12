Personale della scuola, ampliato il piano welfare

Il pacchetto welfare per il personale scolastico targato Valditara si amplia. Il Mim ha pubblicato ieri la manifestazione di interesse per estendere il piano includendo nuovi settori e operatori e prevedendo ulteriori agevolazioni e servizi. A essere coinvolti saranno banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, con l’obiettivo di acquisire, tra le altre cose, prestazioni e servizi a condizioni agevolate per l’erogazione di mutui per l’acquisto...

